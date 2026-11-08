Μαρούσι - Ολυμπιακός: Οι γηπεδούχοι βράβευσαν τον Μπαρτζώκα
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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βραβεύτηκε από το Μαρούσι, για την κατάκτηση της EuroLeague.
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της Greek Basketball League. Για την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από το Μαρούσι (LIVE στο Gazzetta), με στόχο τη συνέχεια στις εγχώριες νίκες.
Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, το Μαρούσι, βράβευσε τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο πολύπειρος προπονητής, έχει περάσει από τον πάγκο του Αμαρουσίου και τιμήθηκε, για την κατάκτηση της EuroLeague πέρυσι τον Μάιο με τον Ολυμπιακό.
@Photo credits: INTIME
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