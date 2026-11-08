Ο Γκρεγκ Μπράουν τραυματίστηκε στο δεξί πόδι κόντρα στον Παναθηναϊκό και μόνος του έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια. Σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ.

Δεν σταματουν οι άτυχες στιγμές για την ΑΕΚ. Ο Γκρεγκ Μπράουν σε μια ανύποπτη φάση, είδε το δεξί του πόδι να κολλάει στο παρκέ. Ο ψηλός της Ένωσης που έπιανε το σημείο που είναι ο αχίλλειος, σηκώθηκε, και αμέσως έφυγε για τα αποδυτήρια, στο ένα πόδι κουτσαίνοντας.

Μένει να δούμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Ας ελπίσουμε να μην έχει πάθει ζημιά στον αχίλλειο. Ο Μπράουν είναι κομβικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ σε επίθεση και άμυνα και για άλλη μια φορά φέτος παίκτης της Ένωσης τραυματίζεται.