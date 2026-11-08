ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Άτυχη στιγμή ο Μπράουν, τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και έφυγε για τα αποδυτήρια
Δεν σταματουν οι άτυχες στιγμές για την ΑΕΚ. Ο Γκρεγκ Μπράουν σε μια ανύποπτη φάση, είδε το δεξί του πόδι να κολλάει στο παρκέ. Ο ψηλός της Ένωσης που έπιανε το σημείο που είναι ο αχίλλειος, σηκώθηκε, και αμέσως έφυγε για τα αποδυτήρια, στο ένα πόδι κουτσαίνοντας.
Μένει να δούμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Ας ελπίσουμε να μην έχει πάθει ζημιά στον αχίλλειο. Ο Μπράουν είναι κομβικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ σε επίθεση και άμυνα και για άλλη μια φορά φέτος παίκτης της Ένωσης τραυματίζεται.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.