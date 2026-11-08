Ομπράντοβιτς: «Εύχομαι τα καλύτερα στον Μπράουν»

Τι είπε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός για τον Μπράουν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το πέρας του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε να μιλά κάνοντας ειδική μνεία στον Μπράουν και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και επιστροφή όλων των τραυματιών.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πριν μιλήσω για το ματς είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ΑΕΚ έπαιξε με μερικές σημαντικές απουσίες για εκείνη, όπως και εμείς είχαμε μερικές σημαντικές απουσίες. Ελπίζω όσοι ήταν εκτός σήμερα να επιστρέψουν σύντομα στην αγωνιστική δράση.

Κατά την διάρκεια του αγώνα, ο Μπράουν τραυματίστηκε και ενημερώθηκα ότι θα είναι εκτός για μεγάλο διάστημα, του εύχομαι τα καλύτερα.

Σε αυτή την κατάσταση δεν είναι εύκολο για κανέναν, να παίζεις με πολλούς τραυματίες.

Το ματς ήταν δύσκολο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 10 λάθη, μεγάλος αριθμός. Για αυτό η ΑΕΚ σκόραρε τους μισούς πόντους στο τρανζίσιον. Στο δεύτερο είχαμε μόνο τέσσερα και για αυτό ελέγξαμε τον αγώνα. Ξεκινήσαμε από την άμυνα, μετά παίξαμε πιο ήρεμα στην επίθεση και για αυτό κερδίσαμε».