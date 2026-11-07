Προμηθέας - Καρδίτσα 73-90: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights από τη μεγάλη νίκη της Καρδίτσας κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα.
Η Καρδίτσα επικράτησε (90-73) του Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος» για την 6η αγωνιστική της GBL με πρωταγωνιστές τους Τζέιβιερ Φράνσις, Κέιλιν Τζάκσον και Τζάστιν Τέρνερ.
Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου, έφτασε τις τέσσερις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας ρεκόρ 4-2.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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