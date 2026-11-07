Με εκπλήξεις η 12άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Βίκο
Μαζί με τον Όσμαν, ο άλλος ξένος που έμεινε εκτός, ήταν ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη να επιστρέφει (ενώ εκτός λίστας παραμένει ο Κλίφορντ Ομορούγι). Ο άλλος που έμεινε εκτός, ήταν ο Νάσος Μπαζίνας, με τον Γιώργο Φίλλιο να βρίσκεται στη 12άδα του ΠΑΟΚ, οποία αποτελείται από τους:
Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Καλάθη.
Όσον αφορά την ομάδα του Βίκου, η 12άδα αποτελείται από τους:
Καρακώστα, Άλμονορ, Χατζής, Αγραβάνη, Σωτηρίου, Φλόιντ, Πάτρα, ΜακΝάιρ, Τζάστις, Γόντικα, Πατρίκη, Φρίμαν.
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