Με εκπλήξεις η 12άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Βίκο

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τους Βίκος Falcons, στο πρώτο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να "κόβει" δύο παίκτες από τη 12άδα του.

Μαζί με τον Όσμαν, ο άλλος ξένος που έμεινε εκτός, ήταν ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη να επιστρέφει (ενώ εκτός λίστας παραμένει ο Κλίφορντ Ομορούγι). Ο άλλος που έμεινε εκτός, ήταν ο Νάσος Μπαζίνας, με τον Γιώργο Φίλλιο να βρίσκεται στη 12άδα του ΠΑΟΚ, οποία αποτελείται από τους:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Καλάθη.

Όσον αφορά την ομάδα του Βίκου, η 12άδα αποτελείται από τους:

Καρακώστα, Άλμονορ, Χατζής, Αγραβάνη, Σωτηρίου, Φλόιντ, Πάτρα, ΜακΝάιρ, Τζάστις, Γόντικα, Πατρίκη, Φρίμαν.