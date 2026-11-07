O Aθηναϊκός επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 99-63 και συνεχίζει αήττητος στην WBL 1.

Ασταμάτητος είναι ο Αθηναϊκός στη WBL 1. Η ομάδα του Ηλια Ζούρου ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 99-63 στη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος του Βύρωνα έλεγξε το ματς σε όλη τη διάρκεια του και έκανε το 6/6.

Για τον ΠΑΟΚ η Πέρι ήταν πρώτη σκόρερ με 29 πόντους, ενώ για τον Αθηναϊκό η Νασισκάιτε είχε 17. Η Φασούλα σημείωσε 14 πόντους για τις νικήτριες, ενώ 13 μέτρησε η Παυλοπούλου και 11 είχε η Χρίστοβα.

Το σκορ στο ημίχρονο ήταν 33-54, με τον Αθηναϊκό να καθαρίζει από νωρίς το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 19-32, 33-54, 50-72, 63-99

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Πέρι 29(3), Κυπριανού 2, Στούπα, Μπουτσούκη 3(1), Δούρβα 2, Μπεκίρι 11(3), Σιουμουρέκη, Μάρσαλ 8, Τζόνσον 8(2), Μαυρίδου.

Αθηναϊκός (Ζούρος): Ράτζα 8, Χαιριστανίδου 2, Νασισκάιτε 17(5), Χρίστοβα 11(1), Παυλοπούλου 13(2), Λούκα 3(1), Τάντιτς 2, Μακόλεϊ, Πρινς 9(1), Παρκς 10, Φασούλα 14(1), Βανλού 10(3).