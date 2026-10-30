Ο Γιώργος Πρίντεζης δέχτηκε διερευνητικές κρούσεις, προκειμένου να αναλάβει την Προεδρία της ΕΟΚ, ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται να θέλει να ασχοληθεί.

Ένα από τα ονόματα που έχουν δεχθεί κρούσεις, προκειμένου να ηγηθούν σε ένα ψηφοδέλτιο (ως υποψήφιος πρόεδρος) για τις επερχόμενες εκλογες της ΕΟΚ είναι ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο βετεράνος διεθνής μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, προσεγγίστηκε από αρκετούς ανθρώπους του χώρου έτσι ώστε να συμμετάσχει στην έκτακτη εκλογική διαδικασία που προέκυψε μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ (λόγω της προφυλάκισης του πρώην προέδρου της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου), ωστόσο, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε ο ίδιος δεν φαίνεται θετικός στο να ασχοληθεί.

Θυμίζουμε πως ο οι εκλογές της ΕΟΚ αναμένεται να γίνουν δια ζώσης στις 20 Δεκεμβρίου.