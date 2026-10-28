Η απάντηση του Μιχάλη Μπακάκη σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν για το BasketGate: «Έχω μάθει να λέω την άποψή μου και να θέτω ερωτήματα»

Ο Μιχάλης Μπακάκης έκανε την τοποθέτησή του στο Gazzetta Magazino αναφορικά με το BasketGate και τα όσα έχουν αναφερθεί τα τελευταία 24ωρα.

Ο Μιχάλης Μπακάκης στην αναφορά του στο Gazzetta Magazino ως προς το BasketGate και τα όσα έχουν ειπωθεί ήταν ξεκάθαρος στο ότι έχει μάθει πάντα να λέει την άποψή του και να θέτει ερωτήματα. Στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι «δεν δίνει σε κανένα το δικαίωμα να βγαίνει και να κάνει επιθέσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούει καλά το τι λέει κάποιος. Να τοποθετείται σωστά και σοβαρά. Ωραία; Και δεν μπορεί κανένας ούτε να προσβάλλει ούτε να χαρακτηρίζει.

Εγώ εδώ έχω έρθει για να σχολιάζουμε πράγματα. Να λέμε την άποψή μας. Δεν έχω έρθει ούτε για να ανοίξω beef με κάποιο δημοσιογράφο ούτε να κάνω νούμερα.

Όσον αφορά στους χαρακτηρισμούς που έκανε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος το επίπεδό μου δεν με αφήνει ούτε να το σχολιάσω ούτε να δώσω συνέχεια. Τώρα τι τι γίνεται με σχολιασμούς και πίσω από πόρτες όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο τους ίδιους».