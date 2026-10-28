Άρης: Χωρίς τον προπονητή της η Τσεντεβίτα λόγω τραυματισμού!
Ένα ασυνήθιστο γεγονός θα συνοδεύσει την αποψινή αναμέτρηση του Άρη με την Τσεντεβίτα Ολίμπια καθώς όπως ανακοίνωσε η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας από τη Σλοβενία, εκτός των αγωνιστικών προβλημάτων που έχει να διαχειριστεί, θα απουσιάσει και ο προπονητής της! «Η Τσεντεβίτα Ολίμπια ταξίδεψε χωρίς τον προπονητή της Ζβέζνταν Μίτροβιτς ο οποίος τραυματίστηκε (διάστρεμμα) στο παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος με την Ιγκοκέα. Κι έτσι την ομάδα θα κατευθύνει στον πάγκο ο βοηθός του, Τζόρτζε Άντζιτς», αναφέρει.
Στα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί η Τσεντεβίτα – η οποία δεν έχει πετύχει νίκη έπειτα από τέσσερις αγώνες – είναι ο Τζέι Σι Τζόνσον, ο Κάμερον Χούιντ, ο Μπράντον Μάρεϊ και ο Μίχο Τσέρκβενικ.
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