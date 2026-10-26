Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και την εξέλιξη του πρωταθλήματος, που σε πείσμα της αρνητικής περιρρέουσας ατμόσφαιρας, μας χάρισε ένα ακόμη συναρπαστικό διήμερο.

Προφανώς και συμφωνώ ότι η επόμενη μέρα στην διοίκηση της ΕΟΚ ή καλύτερα η επίτευξη κάθαρσης στο ταλαιπωρημένο μπασκετάκι στην χώρα μας, έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το τι συνέβη στα επτά γήπεδα της GBL, όπου μπίστηξε η «πορτοκαλί μπάλα» το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, δεν σας κρύβω, ότι «μετακινούμενος» από γήπεδο σε γήπεδο (διαδικτυακά εννοείται), είδα τόσο ενδιαφέροντα παιχνίδια στην 1η δόση της 4ης αγωνιστικής, που έπιασα τον εαυτό μου να λέει από την μία «τι ωραία μπασκετική κατάσταση έχει δημιουργηθεί επιτέλους στο πρωτάθλημά μας»....

Και ταυτόχρονα από την άλλη να αναρωτιέται «πόσο μεγάλο πλήγμα προκάλεσαν στο εν λόγω στο οικοσύστημα, η ματαιοδοξία, η αλαζονεία και η απληστία μεμονωμένων ανθρώπων, οι οποίοι έβαλαν τους εαυτούς τους πάνω από θεσμούς, κανόνες, αλλά προπάντων πάνω από την ίδια την κοινωνία;».

Δεν στέκομαι στο τι επιτάσσει το γράμμα του αθλητικού νόμου, που επιτρέπει στην διοίκηση της ομοσπονδίας να συνεχίσει την θητεία της, επιλέγοντας νέο πρόεδρο, τον Άγγελο Παπανικολάου (από την στιγμή που ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε πριν καν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έκπτωσή του), ούτε στο τι πρεσβεύει η ηθική... Πολύ απλά γιατί προέχει η ανάγκη περιφρούρησης με τον πιο υγιή και καθαρό τρόπο του αθλήματος που αγαπάμε.

Και από την βρωμιά που λυμαινόταν τον χώρο και προκάλεσε άρση της εμπιστοσύνης για όλο το υπάρχον οικοδόμημα αλλά και από την ενδεχόμενη ακυβερνησία και το χάος, που θα μας ρίξει ακόμη πιο κάτω...



Εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων, λοιπόν, ας σχολιάσουμε όλα τα σημαντικότερα γεγονότα της 4ης αγωνιστικής...

Ολυμπιακός: Η σταθερά της άμυνας εν αναμονή των επιστροφών

Στην Πάτρα, έγινε το πιο αδιάφορο ματς του διημέρου και αυτό γιατί οι πρωταθλητές ήταν πολύ σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο ανασταλτικό κομμάτι και κατέγραψαν την καλύτερη αμυντική επίδοση της σεζόν με 45 πόντους (σε δύο αγώνες, μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, έχουν μέσο παθητικό 53 πόντων), ενώ οι γηπεδούχοι έπαιξαν χωρίς πέντε παίκτες (Ν.Γουίλιαμς, Έβανς, Κάθμπερτσον, Κουρουπάκη και Καπετάκη), με αποτέλεσμα να υποπέσουν σε 19 λάθη και να σουτάρουν με 26,6% εντός πεδιάς.

Έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς και εν όψει της 3ης «διαβολοβδομάδας» μέσα σε έναν μήνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να μην επιβαρύνει πολύ τους Βεζένκοβ, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Γουορντ και Παπανικολάου που έπαιξαν από 24 έως 34 λεπτά κόντρα στην Φενέρ και να μοιρασει τον υπόλοιπο χρόνο, με τον Εντιάι (19π., 4ρ. & 3κλ. με 7/9 σουτ) να αξιοποιεί την ευκαιρία και να ξαναβρίσκει ρυθμό.

Ο Προμηθέας δεν μπορεί να κριθεί από ένα ματς που κρίθηκε στους 40 πόντους (45-85), με τόσα προβλήματα και υπό το βάρος του σκανδάλου που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες στο μπάσκετ με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην πρόεδρο και μεγαλομέτοχό του. Ωστόσο, ο Μιχάλης Μιχελάκος έχει πολλή δουλειά μπροστά του για να μπορέσει να βάλει σε μία σειρά μία ομάδα που δείχνει ότι έχει στηθεί τελείως λάθος.

Παναθηναϊκός: Κρατάει την ανασταλτική ισχύ και την 4η περίοδο

Στην εφετινή σεζόν θα βαρεθούμε να γράφουμε κι εσείς να διαβάζετε ότι ειδικότερα οι «αιώνιοι» δεν θα χαλιούνται από τις λεγόμενες “ugly wins” («άσχημες» νίκες)! Είναι τόσο μεγάλη η κούραση και η επιβάρυνση της Euroleague και τόσο συχνοί οι τραυματισμοί, που νίκη να είναι και ό,τι να ‘ναι!

Πολλώ δε μάλλον, απέναντι σε μία σκληρή ομάδα όπως η Καρδίτσα, που φέτος δεν έχει το «βραχνά» της Ευρώπης, προετοιμάζει ένα παιχνίδι την εβδομάδα και επίσης ήρθε να παίξει σε ένα άδειο “T-Center”. Κάπως έτσι λίγο η καταπόνηση από το ματς με την Μπασκόνια και λίγο οι περιορισμοί των ξένων στην GBL (εκτός 6άδας έμειναν οι Γκραντ και Ερνανγκόμεθ), οι «πράσινοι» ήταν νωθροί για μεγάλο διάστημα και «τα χρειάστηκαν» απέναντι στους Θεσσαλούς.

Το +6 του 10ου λεπτού, έγινε -10 στο 23’ (35-45) και – 6 στο 30’ (50-56) κι έτσι το επιθετικό κρεσέντο των Γιαμπουσέλε (22π., 8ρ. & 2κοψ.) και Ναν (12π. & 3ασ. με 5/10 σουτ), οι οποίοι σκόραραν 12 και 7 πόντους αντίστοιχα στην 4η περίοδο (επιμέρους σκορ 28-8), ήταν άκρως απαραίτητο για να αποκατασταθεί η τάξη και να επιτυεχθεί το τελικό 78-64.

Στα συν για τον Ομπράντοβιτς οι 9 ασίστ του Σλούκα, που προσέδωσαν δημιουργική ευχέρεια, το κομμάτι δηλαδή που λείπει από την κατά τα άλλα πολύ ανταγωνιστική ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου (ΜακΡέι 18π. & 4ρ.), που έχει μακράν τις λιγότερες ασίστ στο πρωτάθλημα (μ.ο. 11,0) και στηρίζεται πολύ στην ατομική πρωτοβουλία.

ΠΑΟΚ: Προβληματίζει αλλα δεν χάνει!

Στην Πυλαία, ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε ίσως το χειρότερο συγκριτικά του παιχνίδι στην σεζόν, με αποκορύφωμα τα 11 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, στην διάρκεια των οποίων έμεινε χωρίς καλάθι εντός πεδιάς (0/14 σουτ), υποπίπτοντας ταυτόχρονα και στα μισά από τα λάθη (5) που είχε σε όλο το παιχνίδι.

Παρ’ όλα αυτά, η ΑΕΚ την δεδομένη στιγμή είναι τόσο κακή που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μεγάλο αυτό νεκρό διάστημα των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα το υπέρ της +4 στην ανάπαυλα να μοιάζει με... δώρον άδωρον!

Με την αμυντική σκληράδα να έχει διάρκεια σχεδόν 40 λεπτά (η «Ένωση» δεν μπορούσε να βρει επιθετικές λύσεις), όμως και με τον Μπριν Ταϊρί (28π., 2ρ. & 2κλ. με 4/8 τριπ.) να βάζει την σφραγίδα του σκοράροντας τους 15 από τους τελευταίους 22 πόντους της ομάδας του, ο ΠΑΟΚ λύγισε (65-62) την «βασίλισσα» και διατήρησε το αήττητό του έστω και σε “off night” του Όσμαν (9π., 5ρ., 2ασ. & 2κλ. με 2/8 σουτ) και με απόντα τον Καλάθη.

Όταν μία ομάδα, που είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνεται, έχει απολογισμό 8 νίκες σε 10 αγώνες (σε όλες τις διοργανώσεις), τότε ο προπονητής της (Τρινκιερι) σημαίνει ότι ξέρει να παίρνει αποτελέσματα υπό δύσκολες συνθήκες.

Χωρίς την δημιουργία και το «νοικοκύρεμα» του Ερτέλ και χωρίς τον Μπάρτλεϊ (12π., 7ασ. & 2κλ. με 5/12 σουτ) σε κέφια, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δείχνει ότι έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει στο σημείο να πλησιάσει στα περυσινά επίπεδα απόδοσης.

Πολλώ δε μάλλον, όταν δύο από τα βασικά επιθετικά «όπλα» της (Νόλεϊ και Λαρεντζάκης) μένουν σε πολύ χαμηλά νερά (3π. & 4λ. με 1/5 σουτ και οι δύο μαζί).

Άρης: Τα λάθη σου, οι νίκες μου!

Στο «νησί των ανέμων», o «αυτοκράτωρ» ταξίδεψε «ψυλλιασμένος» για την τροπή που μπορεί να πάρει το ματς με την Μύκονο, αν δεν είναι αυτός που πρέπει στην άμυνα και αν εξαιρέσουμε ένα κακό διάστημα στα μέσα της 3ης περιόδου (τότε που το +16, έγινε +5), ήλεγξε το ματς και σίγουρα πέρασε πολύ πιο εύκολο απόγευμα (88-72) απ’ ότι ο ΠΑΟΚ στο ίδιο γήπεδο.

Η δοκιμασμένη «συνταγή» του «κερδίζω από τα λάθη που προκαλώ στον αντίπαλο», ήταν και πάλι άκρως αποτελεσματική, με τους γηπεδούχους να τελειώνουν το ματς με 23 χαμένες μπάλες και τους παίκτες του Σπανούλη να καταγράφουν 14 κλεψίματα και 26 πόντους από την συγκεκριμένη κατάσταση.

Στα συν των «κιτρινόμαυρων», που μετά την ήττα-ορόσημο στην Καρδίτσα, μετρούν 6 διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη με μέσο παθητικό 69 πόντους και με τα περισσότερα κλεψίματα (μ.ο. 10,7) και κοψίματα (μ.ο. 4,5) στο πρωτάθλημα, ήταν η εμφάνιση του Λιντέλ (25π., 6ρ. & 3κλ. με 4/6 τριπ.) και η διάρκεια σε υψηλό ρυθμό στην άμυνα, απέναντι σε αντίπαλο με επιθετικό προφίλ.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου (Λοβ 19π., 7ρ., 2κοψ. & 7λ.) δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ματς, επηρεασμένη και από τον περιορισμό του rotation σε μία πολύ πιο απαιτητική σεζόν (λόγω της Ευρώπης), στην οποία χρειάζεται περισσότερους ενεργούς παίκτες. Μετά τους Κάναντι και Χαρέλ, στην λίστα των τραυματιών προστέθηκε ο Ιατρίδης, την ίδια ώρα που η ομάδα παραχώρησε τον Μουρ στην Καρδίτσα και ψάχνει αντικαταστάτη του Τσάιλντς.

Περιστέρι: Χτίζει “winning mentality” ανεξαρτήτως... καιρού και συνθηκών!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου απέδειξε για πολλοστή φορά το πόσο σκληρή είναι, καταφέρνοντας να νικήσει με ανατροπή το τρίτο εφετινό παιχνίδι που κρίνεται στις λεπτομέρειες και στην τελευταία κατοχή.

Παρά τα 22 λάθη και την απώλεια μίας διαφοράς 7 πόντων στο διάστημα ανάμεσα στο 33ο και το 38ο λεπτό (το 68-61 έγινε 72-75), οι Περιστεριώτες είχαν και πάλι τον τελευταίο λόγο με τον Τάϊ Νίκολς να βάζει την «σφραγίδα» του στο ματς και να αποδεικνύει ότι η ανανέωσή του το περασμένο καλοκαίρι, ήταν η κίνηση που θα καθορίσει την εφετινή σεζόν του συλλόγου.

Σε ένα απόγευμα που φαινόταν ότι δεν ήταν στα καλύτερά του, ο 30χρονος Αμερικανός point-guard (16π., 3ρ., 5ασ. & 7λ. με 2/5 τριπ.) σκόραρε τους 10 από τους τελευταίους 11 πόντους της ομάδας από το 37’31” και μετά, ενώ το μοναδικό του κλέψιμο στην αναμέτρηση (στον Γουόκερ), ήταν αυτό που άλλαξε όλο το momentum και έσπρωξε την ομάδα του στην νίκη (83-81).

Το Μαρούσι, που κατέβηκε στα δυτικά προάστια με την «ψυχολογία» της διοικητικής δικαίωσης στην υπόθεση του σκανδάλου που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ μέχρι τώρα και δικαιούταν όσο και οι γηπεδούχοι να φύγει με την νίκη από το γήπεδο.

Αν εξαιρέσουμε το πρόβλημα που έχει στην δημιουργία – γιατί ο Γουόκερ (30π., 3ασ. & 6λ.) που έχει περισσότερο απ’ όλους την μπάλα στα χέρια, κοιτάει επί το πλείστον να σκοράρει – οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πολύ πιο σωστοί αμυντικα και κυριάρχησαν στα περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού με αποκορύφωμα το inside game και την αξιοποίηση των λαθών των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, όμως, πληγώθηκε από τα τρία λάθη του κορυφαίου επιθετικά παίκτη της στα τελευταία 26 δευτερόλεπτα, αλλά και από την εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητα των τριών ξένων που αποκτήθηκαν για βασικοί (Ζ.Τζάκσον, Μαρτς και Σαλάς είχαν μαζί 10π., 7ρ., 1ασ. & 7λ. με 3/19 σουτ), την ίδια ώρα που οι τέσσερις Έλληνες τελείωσαν το ματς με υπεδιπλάσια νούμερα (22π. με 7/16 σουτ).

Κολοσσός: Τρίποντο, άμυνα και τα λιγότερα λάθη!

Στην Ρόδο και από τα μέσα της 2ης περιόδου κι εντεύθεν, ο Κολοσσός προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του αγώνα και σταδιακά απομάκρυνε τις βλέψεις με τις οποίες μπήκε ο Βίκος στο παιχνίδι!

Επηρεασμένοι από μία ήττα που δεν άξιζαν στην Λισαβόνα (από την Σπόρτινγκ για το FIBA Europe Cup) και απο την πολύωρη ταλαιπωρία της επιστροφής με δύο πτήσεις, οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη (Χάρις 19π. & 2ασ. με 4/6 τριπ.) αύξησαν εντυπωσιακά την σκληράδα τους στην άμυνα, όταν είδαν τους φιλοξενούμενους να προσπερνούν με 27-29 στο 13’ κι έκτοτε δεν έδωσαν το παραμικρό δικαίωμα να αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους (80-70).

Βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των Ροδιτών, έως τώρα, αποτελούν ο χαμηλότερος αριθμός λαθών στην GBL (μ.ο. 9,7) και το μακράν υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας πίσω από τα 6,75 (44,8%), με την υποσημείωση ότι έχουν και τις περισσότερες προσπάθειες.

Οι Γιαννιώτες (Φλόιντ 14π. & 4ας.) άφησαν για μία ακόμη φορά καλές εντυπώσεις για την μαχητικότητά τους, ειδικότερα μέσα στη ρακέτα και πίσω από το 0/4, θα πρέπει να δει κανείς τις ομάδες που αντιμετώπισαν στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές (Παναθηναϊκό, Καρδίτσα και Κολοσσό εκτός και Ολυμπιακό εντός).

Επειδή ούτε η συνέχεια θα είναι ευκολότερη (ακολουθούν τα ματς με την ΑΕΚ εντός και τον ΠΑΟΚ εκτός), ένα κομμάτι που θα πρέπει ίσως να απασχολήσει τον Θανάση Γιαπλέ (και ίσως σε αυτή την λογική να κοιτάει τον παλιο παίκτη του ΠΑΟΚ και του Ιωνικού, Άνταμ Σμιθ), είναι η πολύ χαμηλή συγκομιδή που παίρνει από παίκτες που αποκτήθηκαν για να τραβήξουν την ομάδα, όπως ο Φρίμαν (μ.ο. 3,3π., 1,3ρ. & 1,7ασ.) κυρίως αλλά και ο Άλμονορ (μ.ο. 3,3π. & 1,3ρ.) και στους οποίους στο «σμαραγδενιο νησί» πρστέθηκε και ο Τζάστις (2π., 1ρ. & 1ασ. σε 10’).

Δόξα Λευκάδας Elabet: Έδειξε ότι αξίζει σεβασμό

Με ανταγωνιστική εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα των δύο εκτός έδρας αγώνων της (σε Ρόδο και Πυλαία) και με τρομερά μαχητικό πρόσωπο κόντρα στον Προμηθέα (ηττήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και μετά από ολική επαναφορά από το -11), η Δόξα έδειξε απέναντι στον Ηρακλή ότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να θεωρείται σύμπτωση.

Αφού μάζεψε (δύο φορές) εις βάρος της διαφορές στο πρώτο μέρος και δεν τα παράτησε ούτε όταν ο «Γηραιός» προηγήθηκε με +12 στο 29ο λεπτό, η περυσινή πρωταθλήτρια της Elite League ανέτρεψε διαφορά 7 πόντων μέσα σε 41 δευτερόλεπτα και κατόρθωσε να πάει το ματς στην παράταση (78-78 ο κανονικός αγώνας), όπου και κυριάρχησε πλήρως.

Η πρώτη νίκη (94-86) του συλλόγου από την Λευκάδα (Χάρμον 25π. & 5ρ. και Ρόμπινσον 22π. & 6ρ.) δίνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εφετινή μάχη για την παραμονή στην GBL). Ο Θοδωρής Τερζής έχει φτιάξει μία δυσκολοκατάβλητη ομάδα με physicality και με έφεση στο inside game και στο ριμπάουντ (4η με μ.ο. 33,2) και η οποία, τώρα που της έφυγε το άγχος της πρώτης νίκης, δεν αποκλείεται να παίξει και ακόμη καλύτερα.

Ο Ηρακλής έδειξε ότι είναι βαριά «αρρωστος», παρουσιάζοντας αλλοπρόσαλλη εικόνα για δεύτερο συνεχόμενο ματς μακριά από το Ιβανόφειο.

Μετά την απώλεια μίας διαφοράς 17 πόντων στο Περιστέρι, οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς τα «θαλάσσωσαν» και απέναντι σε παίκτες χωρίς μεγάλη ποιότητα, από τους οποίους έχασαν την συντριπτική πλειοψηφία των προσωπικών μονομαχιών. Πλέον βρίσκεται στην 12η θέση, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να είναι μέσα στην πρώτη 4άδα, πάνω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (κουβαλάνε τιμωρία -2 βαθμών).

