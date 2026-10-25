BasketGate: Σύντομη απολογία του Μαυραγάνη - Αρνήθηκε τις κατηγορίες
Συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα (25/10) ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με τον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μαυραγάνη.
Πρώτα ήταν η ανάκριση του Λιόλιου, η οποία κράτησε πάνω από τρεις ώρες, με τον ίδιο να αρνείται τα πάντα. Ακολούθησε αυτή του Μαυραγάνη, του οποίου κράτησε πολύ λιγότερο και συγκεκριμένα 40 λεπτά.
Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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