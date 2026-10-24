Σπανούλης: «Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και στη δικαιοσύνη»

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ και αφού χαρακτήρισε σοβαρά όλα όσα έχουν βγει, δήλωσε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη.

Στο περιθώριο της νίκης επί της Μυκόνου, ο προπονητής του Άρη ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ. «Εντάξει, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που έχουν βγει. Αυτά που βλέπουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι η δικαιοσύνη ότι θα κάνει αυτό που είναι να κάνει», απάντησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ρωτήθηκε επίσης για το σερί των νικών του Άρη και απάντησε ότι… «μ’ ενδιαφέρει συνέχεια το επόμενο παιχνίδι, η επόμενη προπόνηση. Να προπονούμαστε, να κρατάμε τα καλά, να βελτιώνουμε αυτά που χρίζουν βελτίωσης. Αυτό μ’ ενδιαφέρει. Να βελτιωνόμαστε στη διάρκεια της χρονιάς για να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πιάσουμε το πικ μας».