O πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Παρθενόπουλος, αναφέρθηκε στο Basketgate εξηγώντας ότι το θέμα είναι να προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μιλώντας στην «Mozzart Sport» τοποθετήθηκε για το Basketgate λέγοντας αρχικά ότι «μετά από χρόνια προσφυγών, ανακοινώσεων και παρεμβάσεων, αλλά και κυρώσεων που αντιμετωπίσαμε, οι σημερινές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των ανησυχιών που επανειλημμένα εκφράσαμε.»

Και συνέχισε: «Η ηθική δικαίωση, ωστόσο, δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ και θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία του. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν.»

Για να καταλήξει ο Βασίλης Παρθενόπουλος: «Η έγκαιρη και ουσιαστική αξιολόγηση των καταγγελιών και των προβληματισμών που είχαν διατυπωθεί θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε συμβάλει στην αποφυγή της σημερινής κατάστασης. Το ελληνικό μπάσκετ αξίζει να προχωρήσει μπροστά με ουσιαστικές αλλαγές, αξιοπιστία, ενότητα και προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας και της αθλητικής δεοντολογίας».