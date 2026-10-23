Basketgate: Ξεκινούν σήμερα (23/10) οι απολογίες, ποιος κάνει την αρχή

Σήμερα ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορούμενων για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Την αρχή κάνει ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

«Σεισμό» έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον περασμένο Μάρτη.

Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν.

Οι απολογίες ξεκινούν σήμερα, με τον διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου στη 1 το μεσημέρι. Την Κυριακή (25/10) στις 10π.μ ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10) στις 10:30π.μ.