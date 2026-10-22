Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ μετά τις καταγγελίες που διερευνώνται από την Ελληνική Δικαιοσύνη για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον περασμένο Μάρτη.

Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν.

Συγκεκριμένα ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο (23/10) στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) στις 10π.μ ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10) στις 10:30π.μ.

Θέση πήρε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε να αναστείλει τις επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ μετά τις καταγγελίες, ενώ έχει ζητήσει να γίνει οικονομικός και διαχειριστικός ελέγχος.

Η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργεια

i) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.



Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».