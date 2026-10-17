Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε στην αδυναμία της ομάδας του στην επίθεση η οποία κόστισε στο Μαρούσι ενώ μίλησε και για την καταιγιστική παρουσία του Άρη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Αμαρουσίου υποστήριξε αρχικά ότι… «κάναμε αξιόλογη προσπάθεια. Θέλαμε να ματσάρουμε τον τρόπο που μπαίνει ο Άρης στο Παλέ καθώς είναι καταιγιστικός. Ήμασταν δυνατοί και αθλητική στην άμυνά μας, παρά την πίεση που μας έβαλε ο Άρης ο οποίος παίζει με ένταση. Θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν άστοχοι σε αρκετά λέι απ αλλά και ελεύθερα σουτ. Σε συνδυασμό με τα λάθη που μας ανάγκασε να κάνουμε ο Άρης, χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα στο τελευταίο δεκάλεπτο και ο Άρης πήρε τη νίκη».

Εκεί ρωτήθηκε για το αν η ατομική ποιότητα (βλέπε Μόργκαν) έκανε τη διαφορά αλλά και για το κακό ξεκίνημα του Αμαρουσίου. «Προφανώς η ατομική ποιότητα των παικτών του Άρη έπαιξε ρόλο. Ο Μόργκαν έβαλε πιο μαρκαρισμένα σουτ από εμάς. Ήταν εύστοχος κι αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Στο μπάσκετ δεν αρκεί να είσαι αποφασιστικός και δυνατός. Το άθλημα λέγεται μπάσκετμπολ επειδή πρέπει να βάλεις την μπάλα στο καλάθι. Διαφορετικά δεν μπορείς να κερδίσεις, ειδικά τον Άρη στο Παλέ. Συνολικά κάναμε μια ήττα εκτός προγράμματος, αυτή με τη Μύκονο, η οποία μας πλήγωσε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια νίκη παραπάνω από αυτές που είχαμε υπολογίσει αν και θεωρώ ότι το πρωτάθλημα είναι ανοιχτό και δεν χωρούν υπολογισμοί. Με εξαίρεση συγκεκριμένα παιχνίδια, οι ομάδες είναι ισοδύναμες και όλα μπορούν να συμβούν».