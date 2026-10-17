Άρης: «Θλάση στη γάμπα» η πρώτη εκτίμηση για Χαραλαμπόπουλο
Ο διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στα μισά της πρώτης περιόδου, πήγε κατευθείαν στ’ αποδυτήρια και μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι καθ’ οδόν για ιδιωτική κλινική για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.
Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για θλάση στη γάμπα και μέσα από την εξέταση θα φανεί ο βαθμός αυτής αφού θα καθορίσει και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης.
Προφανέστατα δεν θα βρεθεί στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών.
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