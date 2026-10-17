Το Περιστέρι φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» (18/10, 13:00, SPORT FM TV 2, Live στο Gazzetta) για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι (18/10, 13:00, SPORT FM TV 2, Live στο Gazzetta), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής αγωνιστικής της GBL. Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έκανε τις δικές του δηλώσεις ενόψει του δύσκολου παιχνιδιού των «Πριγκίπων της Δυτικής Όχθης», στο Μαρούσι.

Οι «Κυανοκίτρινοι» έχουν δυο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (με τον Προμηθέα εκτός έδρας και τον Ηρακλή εντός) και θέλουν να δείξουν ένα καλό πρόσωπο απέναντι σ’ έναν δυνατό αντίπαλο.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου γνωρίζουν τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, αλλά θα παλέψουν για να διεκδικήσουν αυτό που τους αναλογεί.

«Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε με ποια ομάδα παίζουμε, γνωρίζουμε καλά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά εμείς έχουμε δουλέψει σκληρά, έχουμε κάνει αυτά που πρέπει και θα πάμε να παίξουμε για τις πιθανότητες που μας αναλογούν απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός» δήλωσε ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης για την αναμέτρηση του Περιστερίου με τους «πράσινους».

Όσο για το τι πρέπει να προσέξουν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του σ’ ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, εξήγησε: «Πρέπει να είσαι 40 λεπτά συγκεντρωμένος και να μην αφήσεις ούτε μία στιγμή, γιατί όταν παίζεις αντίπαλος με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ακόμα και μία-δύο φάσεις ή ένα λεπτό αρκεί για να ξεφύγει το παιχνίδι και να χάσεις εύκολα».