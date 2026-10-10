Τρινκιέρι: «Δε... «σκοτώσαμε» το παιχνίδι, αλλά κάναμε τη δουλειά μας»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ανέλυσε τις σκέψεις του μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δόξας Λευκάδας ELΑΒΕΤ, με 86-73.

Ο Ιταλός τεχνικός, αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας, στην εμφάνιση του ΡεϊΚουάν Γκρέι, ενώ δεν είχε κάποια... ενημέρωση για το ντεμπούτο του Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

«Στο τέλος ήταν ένα σταθερό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πίσω στα ριμπάουντ από τον αντίπαλο, στο δεύτερο είχαμε περισσότερα. Είναι κάτι καλό, γιατί οι παίκτες μου κατάλαβαν τις τους ζήτησα. Συνολικά, ελέγξαμε το παιχνίδι μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα. Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε, ήταν ότι δε σκοτώσαμε το παιχνίδι και πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε. Όταν είχαμε μια μεγάλη διαφορά, δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία για να σκοτώσουμε το παιχνίδι. Αυτό που ήθελα σήμερα, ήταν να μοιράσουμε λεπτά, να ξεκουράσουμε τους παίκτες που έπρεπε και να πάρουμε μια νίκη ακόμα» είπε αρχικά, ενώ για το ρυθμό στην επίθεση και τα λέι απ των αντιπάλων τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, είπε...

«Καταλαβαίνω ότι η ερώτηση βλέπει προς τα αρνητικά... Ο ρυθμός ήταν πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν δεν παίρνεις τα ριμπάουντ, πως να ελέγξεις το ρυθμό; Συνολικά, ένας αντίπαλος, ο Χάρμον ,πήγαινε στο καλάθι, αλλά τελείωσε το παιχνίδι με 9/20 άουτ. Προσαρμοστήκαμε στο τέλος. Δεν είχαμε τον κόσμο, δεν ήταν εύκολο να βρούμε το ρυθμό, αλλά δεν είμαι τόσο αρνητικός εγώ».

Όσο για την εικόνα του Γκρέι; «Δεν κοιτάω μετά από κάθε παιχνίδι να βρω κάτι... Παίζουμε τόσα πολλά παιχνίδια και προσπαθώ να κοιτάω πάντα τη μεγάλη εικόνα και όχι από την κλειδαρότρυπα. Είχε βελτίωση αλλά και σκαμπανεβάσματα, του έδωσά πολλά λεπτά, αλλά νομίζω ότι τελείωσε το παιχνίδι άσχημα. Έκανε ένα επιθετικό φάουλ και ένα λάθος χωρίς. Αυτό το λέω συνέπεια. Πρέπει να τον κάνω πιο συνεπή».

Όσο για το αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για πιθανό ντεμπούτο του Μοτιεγιούνας κόντρα στη Λιετκαμπέλις, απάντησε αρνητικά, ενώ για ένα χτύπημα που είχε ο Περσίδης ψηλά στο γόνατο, σημείωσε πως ο αρχηγός του ΠΑΟΚ του είπε, πως δεν είναι κάτι.