Τερζής: «Σημαντικό που ήμασταν ανταγωνιστικοί με τον ΠΑΟΚ»
Η Δόξα Λευκάδας ELABET, πάλεψε όπως μπορούσε κόντρα στον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τη 2η αγωνιστική της GBL, με τον κόουτς Τερζή, να κρατάει το ανταγωνιστικό πρόσωπο των παικτών του.
«Για εμάς ήταν ένα παιχνίδι που συγκριτικά με το προηγούμενο, θέλαμε να βελτιωθούμε αρκετά. Νομίζω ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ήταν σημαντικό και βοήθησε γενικά, την ψυχολογία μας. Ο ΠΑΟΚ ξέφυγε στους 18 πόντους, συνεχίσαμε να παίξουμε άμυνα και μειώσαμε. Είχαμε μια αγωνιστικότητα, πήραμε 17 επιθετικά ριμπάουντ, ήμασταν λίγο άστοχοι στα τρίποντα... Η διαφορά όμως είναι αρκετή, ήμασταν ανταγωνιστικοί και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς» ανέφερε ο νεαρός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.
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