Μαζί με τους διαιτητές η ΟΔΚΕ στο 44ο επιμορφωτικό σεμινάριο αξιολόγησε εκτός από τους διαιτητές και τους παρατηρητές στην Αρχαία Ολυμπία και την Πάτρα υποβάλλοντας τους σε γραπτές εξετάσεις.

Στα... θρανία έβαλε τους παρατηρητές η ΟΔΚΕ στο 44ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο που πραγματοποίησε σε Αρχαία Ολυμπία και Πάτρα. Μετά τους διαιτητές και οι παρατηρητές υποβλήθηκαν σε γραπτές εξετάσεις εν όψει της νέας σεζόν και της έναρξης των πρωταθλημάτων.

Εκτός από τα μέλη της ΚΕΔ (την 5μελή Επιτροπή απαρτίζουν από πέρσι ο Στέλιος Κουκουλεκίδης, ο Δημήτρης Μπήτης ο Τάσος Πηλοΐδης, ο Μιχάλης Μαχαιριανάκης και η Μαρία Αργυρού που έγινε πριν έναν χρόνο η πρώτη γυναίκα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας), στις εξετάσεις συμμετείχαν οι Σχινάς, Μουζάκης, Μπίκας, Τσιρτσιμάλης, Θεοδώρου και Σταματόπουλος.

Το ίδιο συνέβη και στην Πάτρα, όπου στα... θρανία κάθισαν οι υπόλοιποι παρατηρητές διαιτησίας Παπαφωτίου, Διαμαντής, Θεοδωρόπουλος και Παφίλης. Αναμφίβολα, είναι ένα στοιχείο που δείχνει τη διάθεση για συνεχή βελτίωση σε όλους τους τομείς της διαιτησίας, ακόμη και σ' εκείνον των παρατηρητών, οι οποίοι ως τώρα κρίνουν τους συναδέλφους τους, αλλά πλέον θα υποβάλλονται και οι ίδιοι σε γραπτές εξετάσεις.

