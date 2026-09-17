Το φιλικό παιχνίδι (18/9) με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι απέκτησε ιδιαίτερη σημασία λόγω της επιβλητικής νίκης του Άρη επί των Σέρβων στην Κύπρο.

Ως ένα βαθμό, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τεστ προσωπικότητας. Αντικειμενικά, πολύ νωρίς για να βαδίσει κανείς σε τέτοιου είδους μονοπάτια. Καλά-καλά δεν άρχισαν οι επίσημες υποχρεώσεις, βρισκόμαστε στις 17 του Σεπτέμβρη και στις 7-8 προπονήσεις (όπως είπε ο Βασίλης Σπανούλης) που είχε κάνει ο Άρης έως το τουρνουά της Κύπρου, προστέθηκαν ακόμη τρεις. Ο αριθμός είναι εκκωφαντικά μικρός για μια ομάδα η οποία χτίστηκε από μηδενική βάση και παραμένει υπό κατασκευή σε ότι αφορά το χτίσιμο γραμμών επικοινωνίας και αυτοματισμών. Αυτή είναι όμως η συνθήκη υπό το βάρος της οποίας πρέπει να δουλέψει ο Άρης και συνάμα να είναι αποτελεσματικός.

Εστιάζοντας στο φιλικό παιχνίδι (18/9) με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, είναι αλήθεια ότι η επιβλητική νίκη των «κίτρινων» επί των Σέρβων στο τουρνουά της Κύπρου, έδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η ενόχληση της ομάδας του Ίμπο Ναβάρο φάνηκε έως και στον τίτλο του κειμένου στην επίσημη σελίδα του Ερυθρού Αστέρα. «Ένα παιχνίδι που πρέπει σύντομα να ξεχάσει», έγραψε μεταξύ άλλων. Είναι δεδομένο ότι η σερβική ομάδα θα εμφανίσει τάσεις… ρεβανσισμού. Το ξέρει και ο Άρης. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που ένα φιλικό παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τεστ προσωπικότητας. Για τον Άρη θα είναι σπουδαίο να απορροφήσει την πίεση που θα δεχθεί και να σταθεί στο ύψος της περίστασης βγάζοντας το επίπεδο ομοιογένειας που τον χαρακτήρισε στα τρία από τα τέσσερα ημίχρονα που έπαιξε στην Κύπρο.

Αυτό το ποσοστό επιτυχίας της τάξεως του 75% δεν είναι μικρό. Ίσα-ίσα που μπορεί να χαρακτηριστεί αξιοθαύμαστο. Πολλώ δε, αν ληφθεί υπόψη το επίπεδο των αντιπάλων. Το αρνητικό στην όλη ιστορία είναι ότι ο Άνταμ Μοκόκα δεν είναι σε θέση να μπει σε συνθήκες αγώνα. Ακόμη δεν είναι έτοιμος για έντονη πίεση σε προπόνηση. Ο Άρης προσέχει για να έχει με τον Γάλλο διεθνή. Καμία πρόθεση ρίσκο, επιπλέον εβδομάδα θεραπειών ούτως ώστε – όταν επιστρέψει – να έχει… ξεχάσει ότι πέρασε αυτόν τον τραυματισμό. Προφανώς όμως θα ήταν καλό να είχε τον παίκτη ο οποίος προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύνδεση περιφέρειας και γραμμής ψηλών, ένα χρησιμότατο εργαλείο στην άμυνα.

Η αποστολή θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Σερβίας μετά την τελευταία προπόνηση στο Nick Galis Hall. Το πενθήμερο που ακολουθεί είναι σημαντικό για το πλάνο του τεχνικού επιτελείου καθώς περιλαμβάνει τρεις φιλικές αναμετρήσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών με Μύκονο (20/9) και Μπαχτσέσεχιρ (22/9) για τα «Μαυροσκούφεια». Και φυσικά, θα είναι δύσκολο για μια ομάδα η οποία διανύει περίοδο προετοιμασίας να παίξει τρία παιχνίδια – σε πέντε ημέρες – με την ίδια ένταση.