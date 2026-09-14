Ο Άρης επισημοποίησε τη συνεργασία του με τον Α.Σ. Πανόραμα που αποτελεί την αναπτυξιακή ομάδα του συλλόγου.

Τη συνεργασία του με τον Α.Σ. Πανόραμα που θα αποτελεί την αναπτυξιακή του ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης.

Η ανακοίνωση της «κίτρινης» ΚΑΕ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι ο Α.Σ. Πανόραμα Θεσσαλονίκης θα είναι η αναπτυξιακή ομάδα μας για τις προσεχείς τρεις σεζόν.

Ο ΑΡΗΣ αξιοποιεί για ακόμα μία φορά το δικαίωμα που δίνει η ΕΟΚ για ύπαρξη αναπτυξιακής ομάδας, έχοντας χρόνια παράδοση στην ανάδειξη νεαρών αθλητών και την «προαγωγή» τους στην ανδρική ομάδα.

Το ρόστερ του Πανοράματος θα απαρτίζεται κατά συντριπτική πλειοψηφία από τους παίκτες των αναπτυξιακών τμημάτων του ΑΡΗ (Έφηβοι, Παίδες), με κάποιες προσθήκες πιο έμπειρων αθλητών, όπως επιτάσσει η συμμετοχή στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της National League 1. Στο «τιμόνι» του Πανοράματος θα είναι ο προπονητής της ομάδας Εφήβων του ΑΡΗ Ανδρέας Κεσαπίδης.

Με τη συμμετοχή τους στη National League 1 οι νεαροί αθλητές του ΑΡΗ θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν απέναντι σε πιο έμπειρους αντιπάλους, αποκτώντας εμπειρίες και εικόνες οι οποίες θα τους φανούν πολύ χρήσιμες.

Καλωσορίζουμε τον Α.Σ. Πανόραμα στην οικογένεια του ΑΡΗ και ευχαριστούμε τον Ερμή Λαγκαδά, ο οποίος πέρυσι ήταν η αναπτυξιακή ομάδα μας, στο πρωτάθλημα της National League 2».

