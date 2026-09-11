Στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων βραβεύτηκαν από τους διοργανωτές και τον δήμαρχο της Ρόδου για την προσφορά τους στον αθλητισμό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός διασταύρωσε τα ξίφη του με την ΑΕΚ για το 2ο φιλικό τουρνουά της Ρόδου ανεβάζοντας στροφές από το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες που είχαν πλήξει και τις δύο ομάδες.

Στο ημίχρονο του ματς οι σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού που παρευρέθηκαν στο Κλειστό της Καλλιθέας βραβεύτηκαν από τους διοργανωτές και τον δήμαρχο της Ρόδου για την προσφορά τους. Ο λόγος φυσικά για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Ντούσαν Σάκοτα, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Μάικ Μπατίστ.

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