Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ομπράντοβιτς, Σάκοτα, Διαμαντίδης, Αλβέρτης και Μπατίστ βραβεύτηκαν στο ημίχρονο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός διασταύρωσε τα ξίφη του με την ΑΕΚ για το 2ο φιλικό τουρνουά της Ρόδου ανεβάζοντας στροφές από το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες που είχαν πλήξει και τις δύο ομάδες.
Στο ημίχρονο του ματς οι σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού που παρευρέθηκαν στο Κλειστό της Καλλιθέας βραβεύτηκαν από τους διοργανωτές και τον δήμαρχο της Ρόδου για την προσφορά τους. Ο λόγος φυσικά για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Ντούσαν Σάκοτα, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Μάικ Μπατίστ.
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Οι βραβεύσεις των Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Δημήτρη Διαμαντίδη, Φραγκίσκου Αλβέρτη και Μάικ Μπατίστ στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός-ΑΕΚ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026
Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου#paobc pic.twitter.com/o4bbbHphkU
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