Παπαδάκης: «Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο, να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη»

Ο αρχηγός του Περιστερίου, Κώστας Παπαδάκης, μίλησε την Παρασκευή (11/09) στη media day της ομάδας των Δυτικών Προαστίων για τα νέα πρόσωπα που ήρθαν στον σύλλογο και την ερχόμενη σεζόν.

Ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε αναλυτικά στη media day του Περιστερίου ενόψει της ερχόμενης σεζόν τόσο για το νέο αίμα που ήρθε στην ομάδα όσο και για τις φιλοδοξίες των «Πριγκίπων της Δυτικής Όχθης» για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Πώς βλέπεις να πηγαίνει η φετινή σεζόν, με δεδομένη την πορεία που κάνατε πέρσι; Τι πρέπει να συνεχίσει για να πάει ακόμα καλύτερα;

«Σίγουρα θέλουμε να χτίσουμε πάνω στην περσινή χρονιά. Βέβαια, έχουμε πολλά νέα πρόσωπα και πρέπει όλοι μαζί να γίνουμε μια νέα ομάδα, να δημιουργήσουμε σχέσεις και ρόλους μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι και ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή χρονιά όπως πέρσι και να παίξουμε όμορφο μπάσκετ».

Πέρσι είχες την ατυχία του τραυματισμού. Πόσο μεγάλο είναι το κίνητρο για τη φετινή σεζόν;

«Σίγουρα κάθε χρόνο έχω πολύ μεγάλο κίνητρο και δουλεύω πάρα πολύ. Δυστυχώς, πέρσι είχα αυτή την ατυχία, αλλά νομίζω ότι την ξεπέρασα. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα για εμένα και γύρισα ακόμα πιο δυνατός. Ευελπιστώ, πρώτα ο Θεός, φέτος να έχω την υγεία μου και να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους της μέσα στο παρκέ».

Το Basketball Champions League είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Ποιοι είναι οι στόχοι σας στην Ευρώπη;

«Το Basketball Champions League είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς έχει πολύ καλές ομάδες. Εμείς, από την πλευρά μας, θέλουμε, όπως είπα και πριν, να φτιάξουμε πρώτα μια καλή ομάδα, μια ωραία παρέα. Νομίζω ότι θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια και ευελπιστώ ότι στο τέλος θα κάνουμε μια πολύ καλή πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».

Πώς είναι για σένα να έχεις προπονητή τον Βασίλη, με τον οποίο ήσασταν συμπαίκτες στην ΑΕΚ;

«Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήμασταν συμπαίκτες στην ΑΕΚ και τώρα είναι προπονητής μου για δεύτερη χρονιά. Γνωρίζω τι θέλει και προσπαθώ κι εγώ να εφαρμόσω όλα αυτά που θέλει μέσα στο γήπεδο. Άλλες φορές το κάνω, άλλες φορές όχι, αλλά θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές είμαι εκεί και βοηθάω».

Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι γνωρίζει τη νοοτροπία ενός παίκτη, αφού έχει υπάρξει και ο ίδιος παίκτης;

«Είναι πολύ καλό, γιατί ξέρει τη νοοτροπία του παίκτη. Υπήρξε παίκτης πριν δύο χρόνια, οπότε είναι μια μετάβαση για αυτόν προπονητικά. Αλλά ξέρει τον παίκτη και πώς νιώθει μέσα στο γήπεδο, αν είναι κουρασμένος ή όχι και τι πρέπει».