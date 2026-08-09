Γκρέι: «Στηρίζω Όσμαν, θέλουμε τίτλους!» (vid)

Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι, έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ και στις δηλώσεις του, έθεσε ψηλά τον πήχη, όπως είχε κάνει πρόσφατα και ο Τσέντι Όσμαν.

Αρχικά ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ξέρω τη χώρα, ξέρω το πρωτάθλημα, αλλά είναι λίγο διαφορετικό για μένα τώρα. Θα χρειαστώ ένα μικρό διάστημα προσαρμογής, να μάθω το προπονητικό επιτελείο, του νέους συμπαίκτες μου, αλλά ανυπομονώ να ζήσω τον κόσμο και το σύλλογο γενικά».

Για το λόγο που απάντησε θετικά στην πρόταση του ΠΑΟΚ: «Ο λόγος ήταν για να γίνω μέρος κάτι ξεχωριστού που χτίζεται εδώ. Νομίζω ότι έχουμε τους ίδιους στόχους, να κερδίζουμε παιχνίδια, να πάρουμε τίτλους, να είμαστε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό περιλαμβάνει και τη Euroleague επίσης. Είμαστε στο Eurocup φέτος, σε μία καλή διοργάνωση, αλλά νομίζω ότι διαθέτουμε μια καλή ομάδα. Πρέπει να ακολουθήσω αυτά που έχει ετοιμάσει ο κόουτς για μένα και τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση για την ομάδα».

Για τις ατάκες Όσμαν για την κατάκτηση του Eurocup αλλά και του πρωταθλήματος: «Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα δώσει υποσχέσεις. Σίγουρα θα παίζω πολύ δυνατά, θα έχουμε μια ομάδα στην οποία θα είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα και να είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί για να φτάσουμε στο στόχο μας. Το πρώτο πράγμα είναι η προπόνηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα, από εκεί χτίζονται οι σωστές συνήθειες, να ακούμε τους προπονητές μας και να φτιάξουμε τη χημεία μας ως ομάδα. Το ρόστερ έχει πολύ ταλέντο, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, πολλούς έμπειρους που έχουν κερδίσει τίτλους και ξέρουν πως να κάνουν τη δουλειά, αλλά όλα ξεκινούν από την προπόνηση. Είμαι ενθουσιασμένος για να δουλέψω και ανυπομονώ να κερδίσω τέτοια παιχνίδια. Ο Τσέντι είναι ένας από τους ηγέτες μας. Είμαι μαζί του και ό,τι νιώθει, τον στηρίζω!»

Για το γεγονός ότι θα ζήσει τον ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά πλέον σε σχέση με την προηγούμενη διετία που ήταν στην ΑΕΚ: «Είναι διαφορετικό όταν παίζεις γι’ αυτήν την ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που έχουν παίξει για τον ΠΑΟΚ, με τους οποίους μίλησα. Οι φίλοι της ομάδας είναι πολύ παθιασμένοι, θέλουν νίκες και προφανώς αυτό δεν το υπολογίζω ως πίεση. Ο σύλλογος έχει προσδοκίες, είναι ένας σύλλογος που θέλει να κερδίζει, που δεν έχει συνηθίσει να μην έχει επιτυχίες. Ανυπομονώ να παίξω γι’ αυτόν το σύλλογο».