Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτση συναντήθηκε ο ΠΣΑΚΚ για το θέμα της αύξησης των ξένων στη Stoiximan GBL.

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, πραγματοποίησε σε πολύ καλό κλίμα αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών-τριών (ΠΣΑΚΚ).

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ, με βασικό θέμα την πιθανότητα αύξησης του αριθμού των ξένων παικτών στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Όπως εξήγησε ο ΠΣΑΚΚ μέσω ανακοίνωσής του, ο κ. Βρούτσης διαβεβαίωσε την πλευρά των αθλητών πως δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ αναφέρει:

«Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και αντιπροσωπείας του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών-τριών.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για διάφορα θέματα του ελληνικού μπάσκετ, ενώ στην κορυφή της ατζέντας ήταν το θέμα για την πιθανή αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα της GBL.

Ο κύριος Βρούτσης μας διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να αυξηθεί ο αριθμός των ξένων, κάτι το οποίο μας χαροποίησε ιδιαίτερα».

Τον ΠΣΑΚΚ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Λίνος Χρυσικόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Μανώλης Χατζηδάκης, ο Γενικός Διευθυντής Κώστας Αλεξανδρίδης και ο Νομικός Σύμβουλος Γιάννης Παπαγεωργόπουλος.