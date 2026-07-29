Κρίσιμες ώρες για τον Στέλιο Βασιλειάδη ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Ώρες αγωνίας περνάει η οικογένεια του Στέλιου Βασιλειάδη, καθώς ο πρώην μπασκετμπολίστα νοσηλεύεται, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68, βρίσκεται στον «Ερυθρό Σταυρό» και δίνει τη δική του «μάχη», προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Ένας από τους «θεούς» του «Καλλιμαρμάρειου Ολύμπου» της ένδοξης Ιστορίας μας, ο Στέλιος Βασιλειάδης, δοκιμάζεται…

Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68 και εξάκις πρωταθλητής Ελλάδος υπέστη χθες (Τρίτη, 28/07) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Η οικογένεια της «Βασίλισσας» στέκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στο πλευρό του.

Κουράγιο, Κύριε Στέλιο».