ΑΕΚ: Κρίσιμες ώρες για τον Στέλιο Βασιλειάδη, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

ΑΕΚ: Κρίσιμες ώρες για τον Στέλιο Βασιλειάδη, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

ΑΕΚ: Κρίσιμες ώρες για τον Στέλιο Βασιλειάδη, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

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Κρίσιμες ώρες για τον Στέλιο Βασιλειάδη ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Ώρες αγωνίας περνάει η οικογένεια του Στέλιου Βασιλειάδη, καθώς ο πρώην μπασκετμπολίστα νοσηλεύεται, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68, βρίσκεται στον «Ερυθρό Σταυρό» και δίνει τη δική του «μάχη», προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Ένας από τους «θεούς» του «Καλλιμαρμάρειου Ολύμπου» της ένδοξης Ιστορίας μας, ο Στέλιος Βασιλειάδης, δοκιμάζεται…
Ο Ευρωκυπελλούχος άσος του ’68 και εξάκις πρωταθλητής Ελλάδος υπέστη χθες (Τρίτη, 28/07) εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Η οικογένεια της «Βασίλισσας» στέκεται αυτές τις δύσκολες ώρες στο πλευρό του.
Κουράγιο, Κύριε Στέλιο».

@Photo credits: fb_aekbc
     

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