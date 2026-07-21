Το Περιστέρι ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κοινωνικής δράσης προσφέροντας αγαθά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης για τη στήριξη άπορων οικογενειών.

Η ΚΑΕ Περιστέρι και ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση της κοινωνικής δράσης «Αλυσίδα της Προσφοράς», καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, αντιπροσωπεία του Συλλόγου παρέδωσε μεγάλο όγκο ειδών πρώτης ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου («Από Καρδιάς»), με τη στήριξη της Hospitality, της ConQuest, του Ιατρικού Περιστερίου και του Bootlegger ενισχύοντας έμπρακτα το έργο του για τη στήριξη άπορων οικογενειών, ανέργων και ευπαθών ομάδων της πόλης.

Αναλυτικά

«Η δωρεά περιλάμβανε τον μεγάλο όγκο βασικών αγαθών που αγοράστηκε από τα έσοδα της Μεγάλης Λαχειοφόρου του Συλλόγου (ΚΑΕ και Ερασιτέχνη), όπως ακριβώς είχε δεσμευτεί εξ αρχής ο Σύλλογος. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ιατρικού Περιστερίου, της Hospitality και της ConQuest, που ενίσχυσαν τη δράση με δική τους προσφορά τροφίμων, καθώς και του Bootlegger, που ανέλαβε τη μεταφορά των αγαθών – με όλους τους παραπάνω να στηρίζουν έμπρακτα ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχή έως το τέλος. Έτσι, η «Αλυσίδα της Προσφοράς» απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι το Περιστέρι ξέρει να στέκεται δίπλα στους συνανθρώπους του που το έχουν ανάγκη.

Η παράδοση της δωρεάς

Την παράδοση των αγαθών τίμησε με την παρουσία του ο κ. Μπάμπης Καραθάνος, Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας για τον τομέα φαρμάκου και Αναπληρωτής Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, ο οποίος συνεχάρη τον Σύλλογο για την πρωτοβουλία και υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων δράσεων για την τοπική κοινωνία.

Τον Σύλλογο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Γ.Σ. Περιστερίου, κ. Γιώργος Παρδακίδης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι έγιναν «κρίκοι» σε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης και συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης, από τον σχεδιασμό της μέχρι την τελική παράδοση των αγαθών.

Από την πλευρά του Δήμου Περιστερίου, παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος και υπεύθυνη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κα Μαίρη Τσιώτα, η οποία εξέφρασε τα θερμά της ευχαριστήρια προς τον Σύλλογο για την έμπρακτη στήριξη προς το έργο του Παντοπωλείου και τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Ευχαριστίες

Η ΚΑΕ Περιστέρι και ο Γ.Σ. Περιστερίου ευχαριστούν θερμά τους πολύτιμους αρωγούς της δράσης, που στάθηκαν δίπλα στον Σύλλογο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας – με προσφορά τροφίμων και με τη μεταφορά των αγαθών:

τη Hospitality

την ConQuest

το Ιατρικό Περιστερίου

το Bootlegger

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στο προσωπικό και τους εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Από Καρδιάς» του Δήμου Περιστερίου για την άψογη συνεργασία.

Η «Αλυσίδα της Προσφοράς» μπορεί να ολοκληρώθηκε, αλλά η δέσμευση του Συλλόγου απέναντι στην πόλη και τους ανθρώπους της παραμένει σταθερή και διαρκής. Δράσεις σαν κι αυτή δεν είναι η εξαίρεση – είναι ο κανόνας για την οικογένεια του Περιστερίου, από το 1971 μέχρι σήμερα».