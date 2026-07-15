Παίκτης του Ηρακλή θα είναι για τη σεζόν 2026-27 ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την «κυανόλευκη» ΚΑΕ.

Ύστερα από δύο χρόνια και τη συμβολή που είχε για να επιστρέψει ο Ηρακλής στα παρκέ της GBL, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος θα ξαναγίνει κάτοικος... Ιβανώφειου.

Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 29χρονο γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον «Γηραιό».

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας, υπογράφοντας συμβόλαιο για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Μαστρογιαννόπουλος θα φορέσει και πάλι τα κυανόλευκα, μετά από μια διετία. Τη σεζόν 2024-2025 πανηγύρισε με τον Ηρακλή την επάνοδό του στη Greek Basketball League και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με την ομάδα μας στην πρώτη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία.

Ο Έλληνας παίκτης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1997 στην Πάτρα. Έχει ύψος 1,90 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guards.

Πέρυσι (2025-2026) ήταν από τους πρωταγωνιστές της ανόδου των Vikos Φalcons στη GBL, έχοντας 12,2 πόντους, 5,5 ασίστ, 4,3 ριμπάουντ και 1,7 κλεψίματα σε 33 αγώνες.

Τη σεζόν 2024-2025, ως παίκτης του Ηρακλή μέτρησε 12,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ και 1,7 κλεψίματα σε 27 παιχνίδια. Την πρώτη του χρονιά (2023-2024) στο Ιβανώφειο τα νούμερά του ήταν: 15,4 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,7 κλεψίματα σε 33 αναμετρήσεις.

Ο Μαστρογιαννόπουλος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Απόλλωνα Πάτρας, με τον οποίο έκανε ντεμπούτο στην Α1 τη σεζόν 2015-2016 και φόρεσε τη φανέλα του για μια τριετία (2015-2018).

Ακολούθησαν τρεις σεζόν στο Λαύριο (2018-2021) στο πρωτάθλημα της Α1 και στη συνέχεια μια χρονιά (2022-2023) στον Κόροιβο Αμαλιάδας στην Α2.

Επιστροφή στην Πάτρα για να παίξει με τον Απόλλωνα στην Α1 την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 (5,4 πόντοι, 1,8 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 21 ματς), πριν «ανηφορίσει» στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη του θητεία στον Ηρακλή.»