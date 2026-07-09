Ο Γιάννης Βρούτσης απάντησε στον Βαγγέλη Λιόλιο αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης τοποθετήθηκε πάνω στην απάντηση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αναλυτικά

«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».