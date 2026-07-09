Βρούτσης σε Λιόλιο: «Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη αρχή και σεβόμαστε τις αποφάσεις της»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιάννης Βρούτσης απάντησε στον Βαγγέλη Λιόλιο αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης τοποθετήθηκε πάνω στην απάντηση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Αναλυτικά
«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.