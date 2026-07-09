Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης στη Stoiximan GBL για την σεζόν του στον Ολυμπιακό.

Εντυπωσιακή ήταν η σεζόν του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό. Ο 30χρονος γκαρντ πήρε Euroleague και πρωτάθλημα Ελλάδος με τους Πειραιώτες, ενώ όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης στη Stoiximan GBL.

Kυριάρχησε στις προτιμήσεις του φίλαθλου κοινού με 22,29% (451 ψήφους). Δεύτερος στην ψηφοφορία των φιλάθλων ήταν με 6,09% (123) ο Νίκος Περσίδης του ΠΑΟΚ. Ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. με 19,51% (8 ψήφοι) μαζί με τους Δημήτρη Μωραΐτη του Ηρακλή και Νάσο Μπαζίνα του Προμηθέα Πάτρας , που συγκέντρωσαν τους ίδιους ψήφους (από 8). Δεύτεροι ήταν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος της ΑΕΚ, Αλβάρο Καρντένας του Περιστερίου με 7,32% (3).

Aναλυτικά

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκτός από μέλος της Καλύτερης Πεντάδας αναδείχθηκε, επίσης, Πιο Βελτιωμένος Παίκτης της Stoiximan GBL, διάκριση που την περασμένη σεζόν είχε αποδοθεί στον Νεοκλή Αβδάλα.

Ο 30χρονος γκαρντ του Πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακού επικράτησε στις προτιμήσεις του φίλαθλου κοινού με 22,29% (451 ψήφους). Δεύτερος στην ψηφοφορία των φιλάθλων ήταν με 6,09% (123) ο Νίκος Περσίδης του ΠΑΟΚ.

Ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. με 19,51% (8 ψήφοι) μαζί με τους Δημήτρη Μωραΐτη του Ηρακλή και Νάσο Μπαζίνα του Προμηθέα Πάτρας, που συγκέντρωσαν τους ίδιους ψήφους (από 8).

Δεύτεροι ήταν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος της ΑΕΚ, Αλβάρο Καρντένας του Περιστερίου με 7,32% (3).

Στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL, ο 30χρονος διεθνής γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ήταν δεύτερος με 9,09% (2) μαζί με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο της ΑΕΚ, Μπριν Ταϊρί, Γιώργο Φίλλιο του ΠΑΟΚ.

Πρώτοι στις προτιμήσεις των προπονητών και των αρχηγών ήταν οι Περσίδης του ΠΑΟΚ, Καρντένας του Περιστερίου με 13,64% (3).

«Ευχαριστώ όλους όσους με ψήφισαν», δήλωσε ο Ντόρσεϊ για την διάκριση του και τόνισε: «Πάντα πίστευα ότι η σκληρή δουλειά αποδίδει, και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα για να γίνομαι καλύτερος. Είμαι ευγνώμων που την τελευταία σεζόν είχα την ευκαιρία να δείξω τι μπορώ να κάνω και ποιος είμαι ως παίκτης. Αυτή η αναγνώριση σημαίνει πολλά για μένα».

Οι μέσοι όροι του Ντόρσεϊ στην Stoiximan GBL της περιόδου 2025-26: