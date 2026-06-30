Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκαρντ, Χασάν Ντιαρά επισημοποίησε ο Ηρακλής.

Παίκτης του Ηρακλή θα είναι για την σεζόν 2026-27 ο Χασάν Ντιαρά. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στις Μακάμπι Ρανανά (Ισραήλ) και Γιουβέντους Ουτένα (Λιθουανία).

Η ανακοίνωση του «γηραιού» αναφέρει: «Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Hassan Diarra που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 2002 στο Queens της Νέας Υόρκης. Έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guards.

Ο Diarra ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Texas A&M, όπου έμεινε για μια διετία (2020-2022) και στη συνέχεια “μετακόμισε” στο πανεπιστήμιο Connecticut που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του NCAA.

Με τους “Huskies” κατέκτησε δύο φορές (2023, 2024) το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Τη σεζόν 2023-2024, μάλιστα πήρε το βραβείο του καλύτερου έκτου παίκτη στην περιφέρεια της Big East, ερχόμενος στα 39 από τα 40 παιχνίδια από τον πάγκο κι έχοντας 6,1 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ, ενώ ήταν κομβικός για την επιτυχία της ομάδας του στη διάρκεια της March Madness. Η καλύτερη σεζόν του στο UCOnn ήταν η τρίτη (2024-2025), μετρώντας 7,7 πόντους, 5,7 ασίστ, 3,7 ριμπάουντ και 1,6 κλεψίματα σε 35 αγώνες.

Το περασμένο καλοκαίρι πέρασε τον Ατλαντικό για να παίξει επαγγελματικό μπάσκετ στην Ευρώπη, με πρώτο σταθμό την Maccabi Raanana. Σε 12 αναμετρήσεις με την ισραηλινή ομάδα, πετύχαινε 11 πόντους, μάζευε 3,4 ριμπάουντ, έδινε 3,9 ασίστ κι έκανε 1,6 κλεψίματα.

Στα μέσα της σεζόν (2025-2026) συνέχισε στη λιθουανική Juventus Utena, με απολογισμό 12,8 πόντους, 2,8 ασίστ, 1,6 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα σε 29 συμμετοχές».