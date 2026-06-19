Ο Ηρακλής ενισχύθηκε στους φόργουορντ καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου, Ντόντρεζ Στάιλς.

Με τον πρώην Αμερικανό φόργουορντ της Σαρλερουά ενισχύθηκε ο «Γηραιός» καθώς τον ανακοίνωσε για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Πέρυσι ο Ντόντρεζ Στάιλς είχε κατά μέσο όρο 12.7 πόντους και 5.5 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα Βελγίου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Dontrez Styles που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 2002 στο Kinston της North Carolina. Έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται στη θέση του small forward.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στο Kinston High School της ιδιαίτερης πατρίδας του και στη συνέχεια έπαιξε μια διετία (2021-2023) κολεγιακό μπάσκετ στο φημισμένο North Carolina. Ακολούθησε μια σεζόν (2023-2024) στο Georgetown, όπου είχε 12,8 πόντους και 5,8 ριμπάουντ σε 32 παιχνίδια. Αποφοίτησε από το North Carolina State, όπου έμεινε μια χρονιά (2024-2025), μετρώντας 11,4 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 31 αγώνες.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι με την Proximus Spirou Charleroi και σε 34 αναμετρήσεις στο βελγικό πρωτάθλημα, σημείωνε 12,7 πόντους κι έπαιρνε 5,5 ριμπάουντ.»