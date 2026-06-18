Ο Νίκος Γκίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καρδίτσα, ενισχύοντας την περιφέρεια της.

Ο Γιώργος Φίλλιος είναι ένας παίκτης που απασχολεί την Καρδίτσα για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας. Η ομάδα της Θεσσαλίας έχει τρέξει και την υπόθεση του Νίκου Γκίκα για την περιφέρεια της, με τον παίκτη να έχει κλείσει με την ομάδα του Παπανικολόπουλου.

Μετά από τρία χρόνια στον Πανιώνιο, είπε αντίο ο Γκίκας, με τους Κυανέρυθρους να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον πολύπειρο γκαρντ. Πλέον ετοιμάζεται να τη νέα σελίδα της καριέρας του, πάλι σε ομάδα της Basket League.

Η Καρδίτσα εξετάζει και την περίπτωση του Γιώργου Τανούλη, ο οποίος τη σεζόν που τελείωσε, ήταν παίκτης του Άρη.