Παίκτης της Καρδίτσας για την επόμενη τριετία θα είναι ο Απόστολος Ρούμογλου.

Στην Καρδίτσα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Απόστολος Ρούμογλου. Η θεσσαλική ομάδα, ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου φόργουορντ για την επόμενη τριετία.

Ο Ρούμογλου προέρχεται από το NCAA, όπου έπαιξε από το 2022, ενώ την τελευταία διετία αγωνιζόταν στο πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ με τους «Σπάιντερς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Απόστολου Ρούμογλου στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Έλληνας αθλητής επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από μια πολύ σημαντική καριέρα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και θα ενισχύσει την ομάδα μας στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο Απόστολος Ρούμογλου είναι 23 ετών (γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 2003 στην Ξάνθη), έχει ύψος 2.03 μ. και αγωνίζεται ως σμολ και πάουερ φόργουορντ. Ως έφηβος, εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ και τις σεζόν 2020-21 και 2021-22 αγωνίστηκε σε 8 αγώνες πρωταθλήματος της GBL και σε 3 αγώνες του BCL. Το 2022 πέρασε τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί στο NCAA με τη φανέλα ενός από τα κορυφαία κολεγιακά προγράμματα, στο Πανεπιστήμιο του Κονέτικατ. Με τους φημισμένους Χάσκις, πανηγύρισε δυο συνεχόμενα πρωταθλήματα του NCAA, το 2023 και το 2024. To Κονέτικατ του Νταν Χέρλι έγινε μόλις η ένατη ομάδα στην ιστορία του NCAA που κατέκτησε το πρωτάθλημα σε συνεχόμενες σεζόν, με τον Απόστολο Ρούμογλου να αγωνίζεται σε 37 αγώνες. Το 2024 μεταπήδησε στο Ρίτσμοντ, όπου με τους «Σπάιντερς» αγωνίστηκε σε 52 αγώνες τη διετία 2024-2026. Μετά από μια τετραετία στο κορυφαίο επίπεδο του κολεγιακού πρωταθλήματος, με τίτλους και πολύ σημαντικές παραστάσεις, ο Ρούμογλου επιστρέφει στην Ελλάδα για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Ο Απόστολος Ρούμογλου είναι 5 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα Εφήβων, έχοντας σκοράρει 42 πόντους.

Καλωσορίζουμε τον Απόστολο στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».