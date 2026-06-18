Άρης και Βασίλης Καζαμίας συμφώνησαν για τον ετήσιο δανεισμό του 19χρονου γκαρντ στη βελγική Λέουβεν.

Ο Βασίλης Καζαμίας δεν είχε αγωνιστικό ρόλο και κατ’ επέκταση επαρκή χρόνο συμμετοχής στην περασμένη αγωνιστική περίοδο καθώς στους τελευταίους μήνες χρειάστηκε να διαχειριστεί κι ένα πρόβλημα τραυματισμού. Στη διάρκεια της χρονιάς είχε τεθεί το ενδεχόμενο παραχώρησής του – με διπλό συμβόλαιο – σε ομάδα της Elite League, αυτό το σενάριο δεν προχώρησε, θα γίνει όμως τη σεζόν που ακολουθεί.

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Λέουβεν για τον ετήσιο δανεισμό του παίκτη. H βελγική ομάδα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και τη φετινή σεζόν τερμάτισε στη 12η θέση.

