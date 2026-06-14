Ο Πάτρικ Μπέβερλι είπε το δικό του «ευχαριστώ» στους φίλους του ΠΑΟΚ για την χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Ο Αμερικανός γκαρντ έζησε τις... δικές του στιγμές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις.

Αν μη τι άλλο είχε έντονο «δέσιμο» με την ομάδα και τους φίλους του ΠΑΟΚ και θέλησε να πει το δικό του «ευχαριστώ» και «αντίο» με χαρακτηριστική ανάρτηση στο Instagram.

Μεσούσης της σεζόν, ο Πάτρικ Μπέβερλι ανακοινώθηκε από τον «δικέφαλο του βορρά» υπογράφοντας συμβόλαιο έως και το τέλος της αγωνιστικής σεζόν 2025-26.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος γκαρντ ανέφερε: «Το λέω σε κάθε φίλαθλο του ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φετινή σεζόν. Τι χρονιά είχαμε! Πάντα για πάντα. Μου δώσατε ζωή. Ευχαριστώ σε αυτό το εξαιρετικό γκρουπ συμπαικτών. Μόνο ΠΑΟΚ. Με εκτίμηση, ο τουρίστας»