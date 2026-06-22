Ενθουσιασμένος από τη συμφωνία (διετή) με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την συνεργασία που θα έχει με τον Αντρέα Τρινκιέρι δήλωσε ο Κάιλ Αλεξάντερ.

Βασικός πυλώνας στον σχεδιασμό του ΠΑΟΚ από τον Αντρέα Τρινκιέρι αποτελεί ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος την επόμενη διετία θα είναι το σημείο αναφοράς στο «ζωγραφιστό» για τον «δικέφαλο».

Ο δυναμικός σέντερ έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τις ισορροπίες σε κάθε παιχνίδι, προκαλώντας διαρκή προβλήματα στους αντιπάλους, ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους αμυντικούς της θέσης του.

Ο Καναδός σέντερ δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Η προοπτική να φορέσει τη φανέλα του Δικεφάλου αποτελεί από μόνη της ένα ισχυρό κίνητρο, ωστόσο εξίσου σημαντικό για τον ίδιο είναι το γεγονός ότι θα συνεργαστεί με τον Αντρέα Τρινκιέρι. Οι δυο τους είχαν βρεθεί σε συζητήσεις και στο παρελθόν, αλλά για πρώτη φορά, οι δρόμοι τους συναντώνται, με στόχο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμβάλουν στην επίτευξη των υψηλών στόχων του ΠΑΟΚ.

«Είχα κάποιες ευκαιρίες να αγωνιστώ για τον κόουτς Τρινκιέρι στο παρελθόν και ενθουσιάστηκα που μου δόθηκε άλλη μία», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Καναδός σέντερ και πρόσθεσε: «Έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια τόσο για τον ίδιο ως προπονητή όσο και για τον σύλλογο».

Ο Κάιλ Αλεξάντερ έχει δημιουργήσει την φήμη ενός εξαιρετικού αμυντικού πυλώνα, ωστόσο στον ΠΑΟΚ δεν φέρνει μόνο τις αδιαμφισβήτητες αμυντικές του ικανότητες. «Ναι, θα έλεγα ότι είμαι ένας αμυντικός «πυλώνας». Μπορώ να μαρκάρω όλες τις θέσεις από το 1 έως το 5, διαθέτω εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο και έχω μια υποτιμημένη ικανότητα στο σκοράρισμα. Είμαι ομαδικός παίκτης και αυτό που θέλω είναι να συμβάλλω στις νίκες της ομάδας», σχολίασε ο Κάιλ Αλεξάντερ, που γνωρίζει καλά τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ, έχει βρεθεί ως αντίπαλος με αρκετούς από τους νέους του συμπαίκτες και ο στόχος του για την επόμενη σεζόν και τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρος: «η κατάκτηση τίτλων είναι πάντα ο στόχος και θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να το πετύχει».

Αναφερόμενος στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και στο μήνυμα που θέλει να τους στείλεις, ιδιαίτερα μετά τη θερμή υποδοχή που του έχουν επιφυλάξει μέσω των social media, o Κάιλ Αλεξάντερ τόνισε: «Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Εκτιμώ θερμά την υποδοχή που έχω ήδη λάβει. Είμαι ευγνώμων που αποτελώ μέλος αυτού του συλλόγου και εύχομαι να χαρίσουμε σε όλους μια όμορφη και συναρπαστική σεζόν».