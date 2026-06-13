Ο Νίκολα ΜΙλουτίνοφ πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό, κάνοντας φοβερή τάπα πάνω στον Ματίας Λεσόρ.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με μία... αυτοκρατορική τάπα, έκοψε τον Ματίας Λεσόρ που πήγε για να καρφώσει.

Στη συνέχεια ο Σέρβος σέντερ αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.