Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «αυτοκρατορικό» στοπ του Μιλουτίνοφ στον Λεσόρ!
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Ο Νίκολα ΜΙλουτίνοφ πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό, κάνοντας φοβερή τάπα πάνω στον Ματίας Λεσόρ.
Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στο Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με μία... αυτοκρατορική τάπα, έκοψε τον Ματίας Λεσόρ που πήγε για να καρφώσει.
Στη συνέχεια ο Σέρβος σέντερ αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
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