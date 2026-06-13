Ο Κέντρικ Ναν δέχθηκε τεχνική ποινή στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου επειδή πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Σάσα Βεζένκοβ.

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο πρώτο δεκάλεπτο του πέμπτου και τελευταίου τελικού της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πάνω χέρι στο ματς σε αυτή την πρώτη περίοδο.

Όπως είναι λογικό, η ένταση ήταν μεγάλη δεδομένου και του ότι διακυβεύεται η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, η ένταση αυτή διοχετεύτηκε και στο παρκέ, όμως έσβησε σύντομα.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ο Κέντρικ Ναν κέρδισε φάουλ, συγκεκριμένα 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, από τον Κόρι Τζόσεφ και πέταξε την μπάλα πάνω στο κεφάλι του Σάσα Βεζένκοβ με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή.