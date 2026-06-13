Ο Τζέριαν Γκραντ έκανε μία ιδιαίτερη στυλιστική επιλογή για το Game 5 των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό με μπλούζα όλο νόημα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για το πέμπτο και τελευταίο ματς των τελικών της Stoiximan GBL που θα κρίνει και τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο Τζέριαν Γκραντ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του επέλεξε μία ιδιαίτερη μπλούζα που απεικονίζει τον Κέντρικ Ναν με... σπασμένο δόντι. Πρόκειται για το στιγμιότυπο από τους τελικούς του 2024, όπου ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενώ μάλιστα τη συγκεκριμένη μπλούζα την είχε επιλέξει ο Γκραντ και στο ταξίδι του τριφυλλιού προς τη Βαλένθια ξανά για Game 5 των playoffs της EuroLeague.