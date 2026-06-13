Oλυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η επική μπλούζα του Γκραντ με Ναν και... σπασμένο δόντι
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για το πέμπτο και τελευταίο ματς των τελικών της Stoiximan GBL που θα κρίνει και τον πρωταθλητή Ελλάδας.
Ο Τζέριαν Γκραντ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής του επέλεξε μία ιδιαίτερη μπλούζα που απεικονίζει τον Κέντρικ Ναν με... σπασμένο δόντι. Πρόκειται για το στιγμιότυπο από τους τελικούς του 2024, όπου ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενώ μάλιστα τη συγκεκριμένη μπλούζα την είχε επιλέξει ο Γκραντ και στο ταξίδι του τριφυλλιού προς τη Βαλένθια ξανά για Game 5 των playoffs της EuroLeague.
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