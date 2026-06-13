Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «πράσινων» στο ΣΕΦ για τον πέμπτο τελικό
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Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για τον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (18:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2, LIVE Gazzetta) για το πέμπτο και τελευταίο ματς της σειράς των τελικών που θα κρίνει και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε στο ΣΕΦ χωρίς προβλήματα, ενώ νωρίτερα οι φίλαθλοί της είχαν συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο που έμενε για να την αποθεώσου. Περίπου 5 χιλιάδες οπαδοί βρέθηκαν στον ξενοδοχείο δίνοντας σημαντική ώθηση στο τριφύλλι.
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta
@Photo credits: eurokinissi
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