Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για τον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (18:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2, LIVE Gazzetta) για το πέμπτο και τελευταίο ματς της σειράς των τελικών που θα κρίνει και τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε στο ΣΕΦ χωρίς προβλήματα, ενώ νωρίτερα οι φίλαθλοί της είχαν συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο που έμενε για να την αποθεώσου. Περίπου 5 χιλιάδες οπαδοί βρέθηκαν στον ξενοδοχείο δίνοντας σημαντική ώθηση στο τριφύλλι.