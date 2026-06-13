Η 12άδα του Ολυμπιακού, όπως την αποφάσισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει του Game 5 των τελικών (18:00, LIVE από το Gazzetta) απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Έφτασε η στιγμή που θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν που διανύουμε. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Τζόσεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού για το Game 5: