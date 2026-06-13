Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η 12άδα των Ερυθρολεύκων
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Η 12άδα του Ολυμπιακού, όπως την αποφάσισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει του Game 5 των τελικών (18:00, LIVE από το Gazzetta) απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Έφτασε η στιγμή που θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν που διανύουμε. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL.
Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Τζόσεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού για το Game 5:
- Τόμας Γουόκαπ
- Τάισον Γουόρντ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Σάσα Βεζένκοβ
- Κώστας Παπανικολάου
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Κόρι Τζόσεφ
- Ταϊρίκ Τζόουνς
- Εβάν Φουρνιέ
@Photo credits: eurokinissi
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