Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Που θα δείτε το Game 5 που θα κρίνει τον πρωταθλητή

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο ματς που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος.

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η στιγμή που θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (18:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για το Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL. Η σειρά είναι στο 2-2.

Τα εισιτήρια του Game 5 των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ έκαναν... φτερά σε μόλις δύο ώρες.

Σλούκας και Ρογκαβόπουλος έμειναν εκτός προπόνησης του Παναθηναϊκού, ενώ ο Όσμαν ακολούθησε μέρος αυτής. Η συμμετοχή του Τούρκου στο Game 5 θα κριθεί τελευταία στιγμή.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για την προβολή του Game 5 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ από το Cube του Telekom Center Athens. Σε 4 ώρες «έφυγαν» 13.000 εισιτήρια.

Oι πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 2024, ενώ οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν τρόπο για το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.