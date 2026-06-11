Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το 2-2 στο Game 4 των τελικών επί του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens παρά τα πολλά προβλήματα που είχε και τις απουσίες κομβικών παικτών.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στον καλύτερο τελικό των τελευταίων ετών από πλευράς διακυμάνσεων και τακτικών προσαρμογών των προπονητών επικράτησε στην δεύτερη παράταση με 93-86 (69-69 κ.α., 79-79 α’ παρ.) του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2, στέλνοντας τη μάχη του τίτλου για τους «αιώνιους» σε πέμπτο και τελευταίο αγώνα το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (13/6, 18:00).

Οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Κώστας Σλούκας, Τσέντι Όσμαν και Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ στη διάρκεια του Game 4 των playoffs της Stoiximan GBL αποχώρησαν με τραυματισμούς οι Ματίας Λεσόρ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Γάλλο σέντερ να επιστρέφει για λίγο στη δεύτερη παράταση.

Παρά τα προβλήματα, ο Κέντρικ Ναν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισε στο +6 (40-34). Ο Αμερικανός σούπερ σταρ είχε 18 πόντους, αν και φορτώθηκε νωρίς με τρία φάουλ (ήταν ακατανόητο το τρίτο πάνω στον Τόμας Γουόκαπ στο κέντρο του γηπέδου), γεγονός που τον έστειλε στον πάγκο περιορίζοντας κι άλλο τις ήδη μειωμένες λύσεις στην επίθεση για το «τριφύλλι».

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε στο δεύτερο μέρος, με τον Τόμας Γουόκαπ να οργανώνει εξαιρετικά και να σκοράρει προσφέροντας πολύτιμους πόντους στην ομάδα του, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση επιθετικά, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την τεράστια κλάση του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκε στο πρώτο ημίχρονο στο ματς μετά τον τραυματισμό του αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας προτίμησε να μην τον βάλει ξανά παίζοντας με τον Γάλλο σούπερ σταρ για 46 λεπτά!

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να βάλουν την μπάλα στο «ζωγραφιστό» και να προκαλέσουν προβλήματα στην front-line του Παναθηναϊκού AKTOR επιλέγοντας περισσότερο τα σουτ από την περιφέρεια (είχαν 13/44 τρίποντα και 15/27 δίποντα) και λιγότερο τις προσπάθειες στη ρακέτα.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε δίπλα στον Κέντρικ Ναν που ήταν ασυαμάτητος τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος έμεινε στο παρκέ 48:22 λεπτά από τα συνολικά 50 της αναμέτρησης! Βγήκε μόνο για να πιεί νερό... Ο Τζέριαν Γκραντ και ο Ντίνος Μήτογλου, όπως και ο Βασίλης Τολιόπουλος βοήθησαν σε σημαντικά κομμάτια της αναμέτρησης και σε πολλά αδόκιμα σχήματα λόγω των πολλών απουσιών των «πρασίνων».

Ο Τι Τζέι Σορτς όμως ήταν εκείνος που είχε πολύ ενέργεια όταν όλοι οι άλλοι είχαν καταβληθεί. Τη στιγμή που ο Σάσα Βεζένκοβ με 5 πόνους έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στην πρώτη παράταση ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παρά την κόπωση ήταν εκεί και έδωσε λύσεις μαζί με τον Τι Τζέι Σορτς. Στη δεύτερη παράταση ο βραχύσωμος γκαρντ ήταν «όλα τα λεφτά», καθώς με 7 συνεχόμενους πόντους έβαλε «φωτιά» στο Telekom Center Athens και επέτρεψε στην ομάδα του να ξεφύγει με 9 πόντους (92-83) και να «κλειδώσει» τη νίκη, καθώς οι προσωπικές ενέργειες του Εβάν Φουρνιέ δεν έφταναν για να ανατρέψουν την κατάσταση για τον Ολυμπιακό.

Στην δεύτερη παράταση η ομάδα του Έργκιν Άταμαν με το επιμέρους 14-7 κυριάρχησε βασισμένη στην άμυνά της και στην αποφασιστικότητα των παικτών, που έφτασαν σε μια νίκη που ήταν υπόθεση καρδιάς! Γιατί, μόνο ως τέτοια μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς με τις απουσίες που υπήρχαν στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR και την σημασία του αγώνα δίχως αύριο που υπήρχε, είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ομάδας του Άταμαν απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η επική φετινή σειρά των τελικών θα κριθεί πλέον στο Game 5, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή στο ΣΕΦ. Εκεί, όπου άπαντες θα κριθούν και κάθε λάθος θα έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί θα διεκδικείται ο τίτλος.