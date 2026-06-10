Οι Ματίας Λεσόρ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είναι στον πάγκο με πρόβλημα τραυματισμού.

Στον Παναθηναϊκό υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην παράταση, με τους Λεσόρ και Καλαϊτζάκη να ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμού.

Ο Ματίας Λεσόρ πονάει στον αγκώνα του αριστερού χεριού, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τραυματίστηκε στον αστράγαλο.

Μετά από λίγο ο Λεσόρ επέστρεψε στο παρκέ, με τον Καλαϊτζάκη να μένει εκτός.