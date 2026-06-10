Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Λεσόρ και Καλαϊτζάκη
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Οι Ματίας Λεσόρ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είναι στον πάγκο με πρόβλημα τραυματισμού.
Στον Παναθηναϊκό υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην παράταση, με τους Λεσόρ και Καλαϊτζάκη να ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμού.
Ο Ματίας Λεσόρ πονάει στον αγκώνα του αριστερού χεριού, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τραυματίστηκε στον αστράγαλο.
Μετά από λίγο ο Λεσόρ επέστρεψε στο παρκέ, με τον Καλαϊτζάκη να μένει εκτός.
@Photo credits: INTIME
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