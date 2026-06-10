Τρεις πρώην άσοι του Παναθηναϊκού είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο T-Center βρίσκονται τρεις πρώην πράσινοι ποδοσφαιριστές, προκειμένου να παρακολουθήσουν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Οι Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Βαγιαννίδης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο διεθνής μέσος Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, κάθισαν μαζί στα επίσημα για να δουν το ντέρμπι και φυσικά πολιορκήθηκαν για φωτογραφίες και αυτόγραφα από φίλους του τριφυλλιού.