Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Παρόντες Ιωαννίδης, Κουρμπέλης, Βαγιαννίδης
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Τρεις πρώην άσοι του Παναθηναϊκού είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Στο T-Center βρίσκονται τρεις πρώην πράσινοι ποδοσφαιριστές, προκειμένου να παρακολουθήσουν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
Οι Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Βαγιαννίδης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο διεθνής μέσος Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, κάθισαν μαζί στα επίσημα για να δουν το ντέρμπι και φυσικά πολιορκήθηκαν για φωτογραφίες και αυτόγραφα από φίλους του τριφυλλιού.
@Photo credits: eurokinissi
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