Αλβέρτης για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Είχε την αποδοχή από όλο τον φίλαθλο κόσμο»

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού.

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, με αφορμή τα 8 χρόνια από τον χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ πριν το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL για τον εμβληματικό ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα ο Φραγκίσκος Αλβέρτης τόνισε ότι «η αύρα του Παύλου Γιαννακόπουλου είναι ακόμη εδώ» και πως «είχε την αποδοχή από όλο τον φίλαθλο κόσμο».

Ο Αλβέρτης στην ΕΡΤ για τον Παύλο Γιαννακόπουλο:

«Ήμασταν μαζί σε πολύ μεγάλες στιγμές. Πάντα ήταν εκεί. Ακόμη και αν έφυγε, το πνεύμα και η αύρα είναι εδώ. Ιδιαίτερος και καλός άνθρωπος. Μας έκανε όλους να νιώθουμε μια οικογένεια.

Είχε την αποδοχή από όλο τον φίλαθλο κόσμο. Ήταν αγαπητός και εξέπεμπε καλοσύνη. Είχε την αποδοχή όλων. Ήταν πάντα κύριος και σωστός».

