Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, καθώς και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Τετάρτη σήμερα (10/6) και στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει το μπάσκετ και η αναμέτρηση των δύο αιωνίων.

Αναλυτικότερα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο «Telecom Center Athens» για το Game 4 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των ερυθρόλευκων και το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 (ΕΡΤ2).

Νωρίτερα βέβαια οι Galacticos by Interwetten σας φέρνουν στο...πιάτο όλα τα νέα αναφορικά με τις πρώτες μεταγραφές των ομάδων της Superleague, ενώ μετά το φινάλε του τελικού στο Μαρούσι (22:30), συντονιστείτε στο Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τον αγώνα που μόλις τελείωσε.

Ακόμη η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τη Μπανταλόνα (21:00, Cosmote Sport 4) στο πλαίσιο των ημιελικών της ισπανικής λίγκας μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, η Αγγλία θα φιλοξενήσει την Κόστα Ρίκα (22:00, Nova Sports Start), η Μάλαγα της Λας Πάλμας (22:00, Nova Sports 1) και η Πορτογαλία τη Νιγηρία (22:45, Nova Sports Prime).

Στο πόλο, στο πλαίσιο του Final 4 του Champions League γυναικών η Σάν Αντρέου θα αναμετρηθεί με τη Φερεντσβάρος (20:00, Mega News) και ο Ολυμπιακός με τη Ματάρο (22:00, Mega News).

Τέλος στις 21:00 (ΕΡΤ1) θα διεξαχθεί στο Όσλο η Diamond League στον στίβο.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας