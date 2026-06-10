Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Τετάρτη σήμερα (10/6) και στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζει το μπάσκετ και η αναμέτρηση των δύο αιωνίων.
Αναλυτικότερα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο «Telecom Center Athens» για το Game 4 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των ερυθρόλευκων και το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 (ΕΡΤ2).
Νωρίτερα βέβαια οι Galacticos by Interwetten σας φέρνουν στο...πιάτο όλα τα νέα αναφορικά με τις πρώτες μεταγραφές των ομάδων της Superleague, ενώ μετά το φινάλε του τελικού στο Μαρούσι (22:30), συντονιστείτε στο Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τον αγώνα που μόλις τελείωσε.
Ακόμη η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τη Μπανταλόνα (21:00, Cosmote Sport 4) στο πλαίσιο των ημιελικών της ισπανικής λίγκας μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, η Αγγλία θα φιλοξενήσει την Κόστα Ρίκα (22:00, Nova Sports Start), η Μάλαγα της Λας Πάλμας (22:00, Nova Sports 1) και η Πορτογαλία τη Νιγηρία (22:45, Nova Sports Prime).
Στο πόλο, στο πλαίσιο του Final 4 του Champions League γυναικών η Σάν Αντρέου θα αναμετρηθεί με τη Φερεντσβάρος (20:00, Mega News) και ο Ολυμπιακός με τη Ματάρο (22:00, Mega News).
Τέλος στις 21:00 (ΕΡΤ1) θα διεξαχθεί στο Όσλο η Diamond League στον στίβο.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Σαν Αντρέου - Φερεντσβάρος (20:00, Mega News)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00, ΕΡΤ2, Live από το Gazzetta)
- Βαλένθια - Μπανταλόνα (21:00, Cosmote Sport 4)
- Diamond League (21:00, ΕΡΤ2)
- Αγγλία - Κόστα Ρίκα (22:00, Nova Sports Start)
- Μάλαγα - Λας Πάλμας (22:00, Nova Sports 1)
- Ολυμπιακός - Ματάρο (22:00, Mega News)
- Gazz Floor by Novibet (22:30, YouTube Gazzetta)
- Πορτογαλία - Νιγηρία (22:45, Nova Sports Prime)
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